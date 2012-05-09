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Yaşam

İstanbul'da trafik çilesi kat ve kat artacak!

Karayolları: Yol çalışmaları sırasında sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir

09 Mayıs 2012 20:18

 

Anadolu Otoyolu'nda devam eden onarım ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında, Çamlıca-Gebze arasındaki üst geçitlerde yapılacak ve 20 ağustosa kadar sürecek çalışmalar nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Otoyollar (O-4) ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü, Viyadük ve Tünellerin Onarım ve Depreme Karşı Güçlendirilme Yapım İşi (Anadolu Otoyolu Kavşağı-Gümüşova Arası)” kapsamında, O4 TEM Otoyolu ve bağlantı yollarının Çamlıca-Gebze güzergahı üzerindeki üst geçit köprülerinde, kiriş oturma payının arttırılması ve elastomer mesnet değişiminin gerçekleştirileceği bildirildi.
 
Dün başlanan ve 20 Ağustos'a kadar devam edilecek olan çalışmalar süresince, her gün saat 08.00-18.00 arasında trafik projesine göre her iki yönde gidiş istikametine göre sol şeridin kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı şeritlerin her gün saat 18.00'den sonra tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.
 
Açıklamada, “Söz konusu çalışmalar sırasında onaylı trafik projesine göre geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir” denildi.
 

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