İstanbul'da trafik kilitlendi

Anadolu-Avrupa yakasında meydana gelen kazalar trafiği felç etti. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İşte kazalar ve trafiğin yoğun olduğu yollar:

-D100 Yenibosna-Çağlayan yönü araç arızası

-D100 Mecidiyeköy-Çağlayan yönü araç arızası

-Bostancı - Küçükyalı arası kaza. Tüm şeritler trafğe kapalı

-TEM Seyrantepe-Maslak yol bakım çalışması trafik yoğun

-Pendik'te iki servis minibüsü kaza yaptı, trafik yoğun

-Bahçelievler E-5 durma noktasında

1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı

İstanbul'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen 34 JB 583 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle İdealtepe mevkisinde tomruk yüklü 78 BM 382 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan 34 CFB 33 plakalı kamyonet de sürücüsünün kazayı son anda fark ederek direksiyonu kırmasıyla önce 34 YJ 944 plakalı otomobile, ardından Altıntepe otobüs durağında bekleyen Alparslan Tunalıberberler'e (41) çarptı.



Tunalıberberler, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve kimlikleri belirlenemyen 3 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı.

Yağmur etkili oldu

Güneşli bir haftanın ardından sabah saat 04.00 sıralarında İstanbul genelinde yağmur etkili oldu. Dışarıda bulunan vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşarken, kısa sürede yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların metrobüs durağından yağmurdan korunmaya çalıştıkları görüldü.