-İSTANBUL'DA TRAFİĞE "FETİH" DÜZENLEMESİ İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan prova ve hazırlıklar nedeniyle yarın, 21 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri ile törenin yapılacağı 29 Mayıs Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin fethinin 558'inci yıl dönümü dolayısıyla, yarın yapılacak ön prova nedeniyle saat 10.30'dan, 21 Mayıs'ta yapılacak genel prova sebebiyle saat 09.00'dan itibaren provaların bitimine, 28 Mayıs'ta 22.00-02.00 saatleri arasında, törenin yapılacağı 29 Mayıs'ta ise saat 08.00'den tören bitimine kadar bazı cadde ve yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda, 10. Yıl Caddesi, Topkapı Varyanttan Yedikule Sahil istikameti, Zeytinburnu içerisinden 10. Yıl istikametinde Seyitnizam Caddesi, Sayitnizam Cami önü kavşağından Belgrad Kapı Caddesi, Balıklı Rum Hastanesi önü kavşağından Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Balıklı Kazlıçeşme yolu kesişiminden itibaren kapatılacağı kaydedildi. Alternatif yollar konusunda ise açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Topkapı istikametinden gelen araçlar, Mevlana Kapı'dan Zeytinburnu Mevlihane Caddesi'ne giriş yaparak, Davutpaşa-Kazlıçeşme yolundan Seyitnizam Caddesi kavşağından Asım Kazancıgil Caddesi'ni takiben, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi kavşağından Balıklı Kazlıçeşme yolu Ermeni Hastanesi kavşağı Zakirpaşa Sokak'tan, Abay ve Zübeyde Hanım Caddesi'nden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı üst geçit köprüsünden Sahil Kennedy Caddesi'ne, Yedikule istikametinden gelen araçlar da Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Köprüsü üzerinden Abay Caddesi, Zakir Paşa Sokak Ermeni Hastanesi Kavşağı, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Kavşağı ve Davutpaşa Kazlıçeşme Sokak'tan Mevlana Kapı'ya çıkış yapabilecek.''