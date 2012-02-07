İstanbul'da toplu ulaşıma navigasyon geliyor

T24 - Vatandaş, gitmek istediği noktaya hangi ulaşım aracıyla en kısa sürede varabileceğini, aktarma noktalarını, alternatif yolları, ödeyeceği ücreti yola çıkmadan mobil toplu ulaşım navigasyonuyla öğrenebilecek.



Akşam Gazetesi’nden Nebahat Koç’un haberine göre bu sistemle vatandaşlar güdecekleri nokta için birden fazla güzergah seçeneği ile hangi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları gerektiği bilgisine sahip olabilecek. Ayrıca sistemle ayrıca belirtilen noktaya kaç dakikada varabilecekleri bilgisi de sunulacak. Toplu taşıma navigasyon sisteminin kullanımı için web tabanlı uygulama üretildi.



Metro, metrobüs, tren, tramvay, füniküler, deniz otobüsleri, şehir hatları, tünel, otobüs, minibüs ve dolmuş hatları toplu ulaşım navigasyonuna ve AB veri standartlarına uygun bir şekilde sisteme işlendi. İstanbulluların sistemden yararlanabilmesi için test çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki aylarda sistemin hizmete gireceği öğrenildi. Projeye yapılacak sistemsel geliştirmelerle ulaşım sistemlerinin birbirleriyle haberleşebilir hale getirilerek ‘akıllı toplu ulaşım’ yapısının oluşturulması hedefleniyor.