T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da toplu ulaşıma iki yeni sistem

Sağ şeridin sadece toplu taşıma araçları için ayrıldığı tercihli yol uygulaması, yarın sabahtan itibaren başlıyor

02 Eylül 2012 21:04

İstanbul'da trafiği rahatlatmak ve vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmek için yapılan tercihli yol uygulaması yarın sabah başlıyor. Başkan Kadir Topbaş, otobüslerin ışıklarda beklememesini öngören sistem ile termal kameralı denetim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Uygulamanın ilk adresi Millet Caddesi olacak.

İlerleyen aşamada tercihli yol sistemi, 5 ana güzergahta uygulanacak.

Güzergahlar şunlar; Millet Caddesi-Taksim, Kızıltoprak-Bostancı-Tuzla, Beşiktaş-Maslak, Yenikapı-Başakşehir ve Şirinevler-Mahmutbey.

Uygulama sırasında yolda herhangi bir bariyer çalışması olmayacak. Fakat kural ihlali yapanlara Elektronik Denetleme Sistemi’yle takip edilecek ve para cezası uygulanacak.

Uygulama, 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında geçerli olacak.

 

'Ulaşımı kolaylaştıracak'

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, uygulamayla ilgili olarak, ''Türkiye'de ilk defa yapılan uygulama bu. Avrupa'da gözlemleyip takip ettiğimiz uygulamaydı. Bariyerlerle yolu ayırmıyoruz, sabah 07.00-10.00 akşam 16.00-20.00 saatleri arasında otobüsler geçebilecek. Bu da toplu taşımayı özendirmek adına yaptığımız bir şey. Tüm bu çalışmalar İstanbullunun ulaşımını kolaylaştırmak için'' dedi.

 

İki yeni sistem yolda

 

Kadir Topbaş, ayrıca otobüslerin ışıklı kavşaklara yüz metre yaklaştığında ışığın yeşile dönmesiyle trafiğin daha akışkan olabileceği bir sistem üzerinde uzmanların çalıştığını söyledi.

Çalışmaların Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (EDS) kameralarla denetleneceğinin altını çizen Topbaş, ''Bu çalışmalar dahilinde, Amerika'da olduğu gibi termal kameralar ile denetlenen otomobillerin en az 3 yolcu ile geçebileceği bir sistemi de getirebiliriz'' diye konuştu.

 

ETİKETLER

istanbultoplu taşımaili sistem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24