İstanbul'da toplu ulaşıma iki yeni sistem

İstanbul'da trafiği rahatlatmak ve vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmek için yapılan tercihli yol uygulaması yarın sabah başlıyor. Başkan Kadir Topbaş, otobüslerin ışıklarda beklememesini öngören sistem ile termal kameralı denetim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Uygulamanın ilk adresi Millet Caddesi olacak.

İlerleyen aşamada tercihli yol sistemi, 5 ana güzergahta uygulanacak.

Güzergahlar şunlar; Millet Caddesi-Taksim, Kızıltoprak-Bostancı-Tuzla, Beşiktaş-Maslak, Yenikapı-Başakşehir ve Şirinevler-Mahmutbey.

Uygulama sırasında yolda herhangi bir bariyer çalışması olmayacak. Fakat kural ihlali yapanlara Elektronik Denetleme Sistemi’yle takip edilecek ve para cezası uygulanacak.

Uygulama, 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında geçerli olacak.

'Ulaşımı kolaylaştıracak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, uygulamayla ilgili olarak, ''Türkiye'de ilk defa yapılan uygulama bu. Avrupa'da gözlemleyip takip ettiğimiz uygulamaydı. Bariyerlerle yolu ayırmıyoruz, sabah 07.00-10.00 akşam 16.00-20.00 saatleri arasında otobüsler geçebilecek. Bu da toplu taşımayı özendirmek adına yaptığımız bir şey. Tüm bu çalışmalar İstanbullunun ulaşımını kolaylaştırmak için'' dedi.

İki yeni sistem yolda

Kadir Topbaş, ayrıca otobüslerin ışıklı kavşaklara yüz metre yaklaştığında ışığın yeşile dönmesiyle trafiğin daha akışkan olabileceği bir sistem üzerinde uzmanların çalıştığını söyledi.

Çalışmaların Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (EDS) kameralarla denetleneceğinin altını çizen Topbaş, ''Bu çalışmalar dahilinde, Amerika'da olduğu gibi termal kameralar ile denetlenen otomobillerin en az 3 yolcu ile geçebileceği bir sistemi de getirebiliriz'' diye konuştu.