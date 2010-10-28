-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ZAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla, İETT, özel halk otobüsleri, raylı ve deniz ulaşım sistemleri ücretlerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: ''İETT en son tarife düzenlemesini 1 Haziran 2009 tarihinde yapmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 17 aylık süre içerisinde hizmete esas teşkil eden girdi fiyatlarında (akaryakıtta yüzde 25, işçilikte yüzde 12) önemli oranlarda artış kaydedildi. Dolayısıyla kurumsal gelir-gider dengesini sağlayabilmek amacıyla yaklaşık yüzde 10'luk bir tarife artışı hasıl oldu. Yeni tarifenin artış oranı söz konusu dönemde gerçekleşen enflasyon oranı da dikkate alınarak hesap edildi.'' Yeni ücret tarifesi 30 Ekim Cumartesi tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni ücret tarifesinde Akbil-Elektronik Kartta, tam 1 TL 65 kuruş, öğrenci 95 kuruş oldu. Mavi kart bedeli tam 120, öğrenci 60 TL, İDO şehir hatları vapurları ve raylı sistemlerde kullanılan jeton ücreti de 1 TL 75 kuruş olarak belirlendi. Avcılar-Söğütlüçeşme arasında hizmet veren metrobüs hattında, işletmesine başlamadan önce planlanan, ancak teknolojik altyapı yetersizliğinden uygulanamayan kademeli ücretlendirme sisteminin de 30 Ekim Cumartesi günü yürürlüğe gireceği bildirildi. Açıklamada, planlamaya göre ilk üç durak için tam 1,35 TL, indirimli öğrenci 0,80 TL, diğer indirimli 0,90 TL, üç duraktan sonrasının da tam 1,95 TL, indirimli öğrenci 0,95 TL, diğer indirimli 1,10 TL olarak ayarlandığı kaydedildi. Açıklamada, metrobüs hatlarında aylık Mavi Akbillerden ilk üç durak için bir biniş, üç durak sonrası için 2 biniş düşüleceği bilgisine yer verildi. Söz konusu güzergahta, metrobüs kullanmadan yolculuk edenlerin toplam 3 bilet kullandıkları belirtilen açıklamada, bunun karşılığının tam yolculuklarda 4,95 TL, aktarma avantajlı yolculuklarda 4,15 TL, indirimli yolculuklarda ise 2,85 TL, aktarma avantajıyla 2,25 TL olduğu bildirildi. Metrobüsteki yeni ücret sistemi ile Avcılar-Söğütlüçeşme arasında seyahat eden tam Akbil kullanan yolcuların 1,95 TL, öğrenci indirimli Akbil kullananlar 95 kuruş, diğer indirimli Akbil kullanarların ise 1,10 TL ödeyecekleri belirtilen açıklamada, metrobüste yolculuk edenlerin daha sonra başka bir toplu taşıma aracı kullandıklarında aktarma ücreti ödeyecekleri kaydedildi. Açıklamada, bu şekilde yolculuk edenlerin, ekonomik avantajlarının tam biletli yolcular için yüzde 60, indirimli yolcular için yüzde 53 olduğu vurgulandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla İETT ve özel halk otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde 30 Ekimden itibaren uygulanacak yeni ücret tarifesi şöyle: -İETT ve özel halk otobüsleri, tünel, nostaljik tramvay, İDO şehir hatları vapurları, özel deniz motorları ve raylı sistemlerde: -Elektronik bilet (Akbil-Elektronik kart) Tam: 1,65 TL İndirimli- Öğrenci: 0,95 TL Diğer: 1,10 TL -Mavi Kart (aylık) Tam 120 TL İndirimli Öğrenci 60 TL Diğer 70 TL -Elektronik bilet ile aktarma Tam 0,85 TL İndirimli öğrenci 0,35 TL Diğer 0,45 TL İDO şehir hatları vapurları ve raylı sistemler Jeton 1,75 TL Adalar şehir hatları: Akbil 2,75 TL İndirimli Akbil 1,90 TL Jeton 3,50 TL Deniz Otobüsleri: Bostancı-Kabataş, Bostancı-Bakırköy Akbil 4,40 TL İndirimli Akbil 2,92 TL Jeton 6,50 TL Kabataş-Adalar Akbil 6,00 TL İndirimli Akbil 4,40 TL Jeton 6,50 TL Bostancı-Adalar Akbil 3,60 TL İndirimli Akbil 3,05 TL Jeton 4,50 TL *İETT ve özel halk otobüsleri, tünel, nostaljik tramvay, İDO şehir hatları vapurları, özel deniz motorları ve raylı sistemlerde sınırlı kullanımlık elektronik bilet: Tek geçişlik bilet 2,50 TL İki geçişlik bilet 5,00 TL Beş geçişlik bilet 12,00 TL On geçişlik bilet 23,00 TL