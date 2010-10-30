İstanbul'da toplu taşımaya zam

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce ulaşım ücretlerine yapılan zam bugün sabah 06.00 itibariyle uygulamaya geçirildi. Sabah saatlerinde ulaşım araçlarına binen vatandaşlar, zamlı tarife ile yolculuk yaptı.

Cevizlibağ metrobüs durağına gelen vatandaşlar ilk zamlı uygulamayla sehayat etti.

Yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar, ulaşım zammı kadar kendi ücretlerine de zam yapılması gerektiğini söyledi.

Bazı vatandaşlar da metrobüste durak sayısına göre iki farklı ücret sistemi getirildiği haberlerini yalanladı. Metrobüsten inen bir kişi, 1.95 TL fiyat uygulandığını ve kademele geçiş uygulaması yapılmadığını söyledi.



Yeni tarife

Yeni tarifeye göre, Akbil-Elektronik Kartta, tam 1 lira 65 kuruş, öğrenci 95 kuruş oldu. Mavi kart bedeli tam 120, öğrenci 60 lira, İDO şehir hatları vapurları ve raylı sistemlerde kullanılan jeton ücreti de 1 lira 75 kuruşa çıkarıldı.



Metrobüste kademeli ücret

Avcılar-Söğütlüçeşme arasında hizmet veren metrobüs hattında, kademeli ücretlendirme sistemi yürürlüğe giriyor. Buna göre, ilk üç durak için tam 1.35 lira, indirimli öğrenci 80 kuruş, diğer indirimliler 90 kuruş olacak.

Üç duraktan sonrasında tam 1.95 lira, indirimli öğrenci 95 kuruşa, diğer indirimliler de 1.10 liraya ayarlanacak. Metrobüs’te aylık Mavi Akbillerden ilk üç durak için bir biniş, üç durak sonrası için 2 biniş düşülecek.

Avcılar-Sögütlüçeşme arasında toplam 3 bilet kullanan metrobüs yolcuları, bunun karşılığının tam yolculuklarda 4.95 lira, aktarma avantajlı yolculuklarda 4.15 lira, indirimli yolculuklarda ise 2.85 lira, aktarma avantajıyla 2,25 lira ödeyecek.



