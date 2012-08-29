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Yaşam

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 50'ye kadar varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu taşımaya zam kararı çıktı

29 Ağustos 2012 18:06

İstanbul'da toplu taşıma fiyatları yeniden belirlendi. Bazı hatlara yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılırken, bazı hatlarda fiyatlar değişmedi, bazılarında ise zam oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu taşımaya zam kararı çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İETT otobüsleri ve Özel Halk Otobüslerinde 1.75 lira olan ilk biniş ücreti 1.95 liraya yükseltildi. Öğrenciler için 1 liradan 1.10 liraya çıkarılırken, öğretmen ve yaşlılar için de 1.20 liradan 1.35 liraya çıkartıldı.

İDO Sirkeci-Harem araba Vapuru, Şehir Hatları Vapurları ve özel deniz motorları elektronik bilet ile aktarmalarda birinci aktarma 1.20 liradan 1.40 liraya, ikinci aktarma da 1.20 liradan 1.30 liraya yükseltildi. Yine 1.20 lira olan 3,4 ve beşinci aktarma ücretleri ise değişmedi. 

 

En yüksek zam raylı sistem ve özel deniz motorlarına

 

Aylık mavi kart ücretleri 140 liradan 155 liraya, öğrenci için 70 liradan 75 liraya, öğretmen ve yaşlılar için de 80 liradan 90 liraya çıkartıldı.

En yüksek zam ise şehir hatları, özel deniz motorları ve raylı sistemlerde 2 lira olan jeton fiyatlarına geldi. Jeton fiyatı yüzde 50'lik artışla 3 liraya çıktı. Kartal-Adalar arasında 3.5 lira olan fiyat ise değişmedi.

 

Metrobüste durağa göre farklı tarife

 

Metrobüs hatlarında daha önce 1.45 lira olan 1-3 durak arası yolculuklar 1.60 liraya çıktı. Aynı güzergahta öğrenci 0.85 liradan 0.95 liraya, öğretmen ve yaşlılar da 1 liradan 1.15 liraya yükseldi.

4-9 durak arası 2.10 liradan 2.40 liraya, 10-15 durak arası 2.10 liradan 2.50 liraya, 16-21 durak arası 2.60 liraya, 22-27 durak arası 2.70 liraya, 28-33 durak arası 2.80 liraya, 34-39 durak arası 2.90 liraya, 40+ durak da 2.95 liraya çıktı.

 

Deniz otobüsleri de zamlandı

 

UKOME, İDO deniz otobüsü tarifesindeki fiyatları da yeniden ayarladı. Buna göre Bostancı-Kabataş ve Bostancı-Bakırköy hattındaki ücret 4.75 liradan 5.20 liraya yükseldi. Aynı hatta jeton 7 liradan 7.5 liraya çıktı.

Kabataş-Adalar 6.5 liradan 7.10 liraya, Bostancı-Adalar da 3.90 liradan 4.25 liraya yükseltildi.

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