İstanbul'da toplu taşıma üç gün ücretsiz





Yaklaşık 3 milyon öğrencinin dersbaşı yapacağı İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi trafikte sorun yaşanmaması için bazı önlemler aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Genel Sekreter Mesut Pektaş Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda sorunlar-tedbirler-çözümler tartışıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Taksiciler Odası, Okul Servisleri Odası, İstanbul Ticaret Odası, İETT, İDO, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Müdürlüğü, Ulaşım A.Ş., İBB Trafik Müdürlüğü, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün de katıldığı belirtilen toplantı sonrası alınan tedbir ve kararlar şu şekilde sıralandı:





*2007-2008 öğretim yılında 1.310 okulda 11.554 servis aracı 190.358 öğrenci taşıdı. 2008-2009 eğitim öğretim yılında 5 bin okul eğitim ve öğretime başlayacak. (Öğrenci kayıtları devam ettiği için kaç okulda servis görevlendirileceği netlik kazanmadı)





*2007-2008 eğitim ve öğretim yılında 2.500 milyon öğrenci eğitime başladı. 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında 500 bin öğrenci (% 20 tahmini artışla) 3 milyon öğrenci eğitim ve öğretime başlayacak.





*Öğrenci servisleri okulların açıldığı ilk gün trafiğe boş çıkmamaları için bir hafta önceden öğrenci kayıtlarını bitirecekler. Öğrencilerin alınacakları yerler belirlenecek.





*Servisler mutlaka öğrenciyi evinden alıp evine bırakacak kesinlikle öğrenci boş olarak servise çıkılmayacak.



* Çocuklarını okula servisle gönderen veliler özel araçları yerine mutlaka servisleri kullanmaları, özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları trafik akışı açısından büyük önem taşıyor.



*Gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul önlerinde öğrenci geçişlerini yönlendirecekler.



*Okul servisleri okul çevrelerindeki İSPARK otoparklarında okul giriş ve çıkış saatlerinde 3 gün süreyle 30 dakika ücretsiz araç park edecekler.



* 8-9-10 Eylül günü İETT, özel halk otobüsleri, vapurlar, deniz motorları, metro, hafif metro; sabah 06.00-10.00 ile öğleden sonra 16.00-20.00 saatleri arası ücretsiz olacak.



*Taksiler %50 indirimli yolcu taşıyacak



*İETT 800 ek otobüs seferi koyacak. Çocuklarını servisle göndermeyen veliler ve öğrenciler toplu taşım araçlarını tercih etmeleri ulaşım ve trafik rahatlığı açısından büyük önem taşıyor.



*Metrobüs 8 eylül sabahı seferlere başlıyor (Topkapı Mecidiyeköy)



*Sirkeci Harem arası 4'üncü arabalı vapur sefere başlayacak.



*İDO kış tarifesine geçerek ek sefer koyacak.



*Okul Servis araçları Asya ve Avrupa yakası arasında arabalı vapurlardan öncelikle yararlanacak.



*Metro- Hafif Metro-Finiküler PİK saatlerde azami sıktıkta sefer düzenleyecek (sinyalizasyon ayarlarına göre 2 dk bir)



* Yollarda olabilecek hasarlı kazalara anında müdahale edilecek, çeşitli güzergâhlarda 70 çekiciler hazır bekletilecek.



*Çöp kamyonları gündüz çöp toplaması yapmayacak. Çalışmalar gece tamamlanacak.



*Trafik akışını sağlamak için 7 bin polis görev yapacak. Okulların açılacağı gün, büro hizmeti yapan polisler, İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak.



*İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan 12 ilçede 315 trafik, ekibi ile okul çevrelerinde görev yapacak.



*Trafik sıkışıklığı yaşanmaması için ana arterlerde Bin zabıta memuru trafik ekiplerine yardımcı olacak.



*Özellikle kavşaklar ve döner adalarda geçiş üstünlüğüne riayet edilmesi trafik sıkışıklığını büyük ölçüde rahatlatır.





