İstanbul'da Topbaş ile devam

Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul'dan Kadir Topbaş, Kocaeli'den ise İbrahim Karaosmanoğlu'nun yeniden partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu açıkladı



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'dan Kadir Topbaş, Kocaeli'nden ise İbrahim Karaosmanoğlu'nun yeniden partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.



Erdoğan dün AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla İstanbul ve Kocaeli adaylarını açıkladı. Erdoğan, adayları anketler ve istişarelerle belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, "Kazanmak için her yolu mubah sayanlar var. Biz onlardan olmayacağız. Demokrasiyi çiğneyen bir tutum içinde olmadık, olmayacağız. Tavsiye ederiz ki, diğerleri de olmaz" dedi.



15 Ocak'a kadar tüm adaylarını açıklayacaklarını anlatan Başbakan Erdoğan, "'Ben, bu partinin başkanıyım, ben ne dersem o olur' anlayışında bugüne kadar olmadık, olmayacağız" diye konuştu.



Kocaeli'nin bir önceki dönemde CHP'li belediye başkanı tarafından yönetildiğini hatırlatan Erdoğan, medyaya da göndermede bulunarak, "Medya yalnız bu saptırılmasın. Aynen yazılsın. Burası çok önemli" dedikten sonra şunları söyledi:

"CHP'li belediyenin 500 milyon YTL'ye yapamadığını bizim AKP'li belediyemiz 96 milyon YTL'ye yapmıştır. İki kere iki dört. Beş olur mu? Olmaz. Ama, bunlar olur diyor. Hani, bize diyorlar ya, ‘Yandaş medyaları var’ diye, asıl yandaş medyalar onlarda."



‘Bunlar damgalı’



İstanbul'daki İSKİ skandalına atıfta bulunan Erdoğan, "Bunlar damgalı zaten, belli. Bunlar, benim milletime 'göbeğini kaşıyanlar' demediler mi? 'Bunlar anlamaz, böyle oy kullanıyorlar. Bunlar zenci Türkler' demediler mi? Bu diyenlere benim milletim en güzel cevabı verecek" dedi.

Erdoğan, listeye giremeyecek adaylara da şöyle seslendi: "Ben, futbol oynadığım dönemde hocam, bana, 'Oğlum, 11 kişiyi sahaya sürüyorum. Ama, kadroda 25 kişi var' derdi. Siz de, ilk 11'e girecekmiş gibi hazırlayacaksınız kendinizi. Sonuçta bir arkadaşımız görev alacak. Diğerlerinin küsmesini siyaseti anlamamakla yorumlarım."

