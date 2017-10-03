 İstanbul’da TOKİ kuraları yarın

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “İstanbul Kayaşehir’de mahalle konsepti ile inşa edip satışa sunduğumuz bin 892 konutumuzun kurasını yarın ve Perşembe günü İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapacağız” dedi.

İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleşecek bin 892 konuta başvuruların 05-20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapıldığını söyleyen Turan, “Orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza 39 bin 179 başvuru geldi. Kura çekimleri yarın saat 10.00’da başlayacak olup yarın 2+1 konutların, Perşembe günü ise önce 3+1 konutların sonrasında ise 1+1 tipi konutların kurası gerçekleşecektir” açıklamasında bulundu.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır “bir dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

“TOKİ olarak toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz.”

Yeni prensipler ışığında TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyo-kültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu “mahalle konsepti” ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Bizim medeniyetimizde, geleneksel Türk mimari geleneğinde, yatay yapılanma hakimdir. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Mahalle kültürü canlanacak

Kura çekilişi gerçekleşecek bin 892 konutun “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını söyleyen Turan, “Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır” dedi.

Kayaşehir projesi ile mahalle kültürünün yaşayacağını belirten Turan, “Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük.” açıklamasında bulundu.

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