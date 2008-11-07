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Yaşam

İstanbul'da tinerci dehşeti

Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden kaçan iki çocuk, önceki gece tartıştıkları 55 yaşındaki bir kişiyi üzerine tiner döküp yakarak öl

07 Kasım 2008 02:00

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden bir süre önce kaçtığı belirlenen iki çocuğun tartışmaya girdiği 55 yaşlarında bir kişi üzerine tiner dökülüp yakılarak öldürüldü. Çocuklardan Ç.Y (14) kokunç cinayetin faili olarak tutuklanıp cezaevine konuldu, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Polis İmdat'a gelen ihbar

Önceki gece saat 23.00 sıralarında 155 Polis İmdat'ı arayan bir kişi Eminönü Reşadiye Caddesi'nde bir kişinin yandığını söyledi. Fatih Önleyici Büro Ekipleri olay yerine gitti.

Yüzü tamamen yandı

Polis cadde üzerinde yüzü tamamen, vücudunun da bir kısmı yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin yanında da içinde tiner konulmuş boş bira şişeleri ve kutular bulundu. Bölgede arama yapan polis cadde üzerinde iki çocuğu gözaltına aldı.

Aynı bölgede bulunan ve sokakta kaldıkları belirlenen iki çocuk, polisin gözaltına aldığı Ç.Y. ile M.Ö'nün ölen kişi ile tartıştığını, tartışmanın da sigara yakma meselesinden çıktığını iddia etti.

Polis ifade alamadı

Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen şüphelier Ç.Y ve M.Ö'nün yaşları küçük olduğu için ifadeleri alınamadı. Cinayet şüphelisi çocuklar psikolog nezaretinde İstanbul Çocuk Mahkemeleri'ne sevk edildi.

Biri tutuklandı, diğeri serbest

Savcılıkta ifade veren iki şüpheliden Ç.Y.(14) mahkeme tarafından tutuklandı, M.Ö ise savcılıktan serbest bırakıldı. Çocukların bir süre önce İstanbul Sosyal Hizmetler ve Çoçuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkez'inden kaçtıkları belirlendi. Yurttan kaçan şüpheli çocukların tiner kullanmaya alıştıkları ya da var olan alışkanlıklarını kaçtıktan sonra da sürdürdükleri sanılıyor.
 

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