İstanbul'da tinerci dehşeti

Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden kaçan 2 çocuk, tartıştıkları 55 yaşlarındaki bir kişinin üzerine tiner döküp yakarak öldürdü.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden bir süre önce kaçtığı belirlenen 2 çocuğun tartışmaya girdiği 55 yaşlarında bir kişi üzerine tiner dökülüp yakılarak öldürüldü. Çocuklardan Ç.Y (14) kokunç cinayetin faili olarak tutuklanıp cezaevine konuldu, arkadaşı ise serbest bırakıldı ,



Polis İmdat’a gelen ihbar



Edinilen bilgiye göre korkunç olay şöyle gelişti: Önceki gece 23.00 sıralarında 155 Polis İmdat'ı arayan bir kişi Eminönü Reşadiye Caddesi'nde bir kişinin yandığını söyledi. Fatih Önleyici Büro Ekipleri olay yerine gitti.



Yüzü tamamen yandı



Polis cadde üzerinde yüzü tamamen, vücudunun da bir kısmı yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin yanında da içinde tiner konulmuş boş bira şişeleri ve kutular bulundu. Bölgede arama yapan polis cadde üzerinde 2 çocuğu gözaltına aldı.



Aynı bölgede bulunan ve sokakta kaldıkları belirlene 2 çocuk, polisin gözaltına aldığı Ç.Y. ile M.Ö'nün ölen kişi ile tartışıtığını, tartışmanın da sigara yakma meselesinden çıktığını iddia etti.



Yaşları küçük diye ifadeleri alınmadı



Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen şüphelier Ç.Y ve M.Ö'nün yaşları küçük olduğu için ifadeleri alınamadı. Cinayet şüphelisi çocuklar psikolog nezaretinde İstanbul Çocuk Mahkemeleri'ne sevk edildi.



Biri tutuklandı, diğeri serbest



Savcılıkta ifade veren iki şüpheliden Ç.Y.(14) mahkeme tarafından tutuklandı, M.Ö ise savcılıktan serbest bırakıldı. Çocukların bir süre önce İstanbul Sosyal Hizmetler ve Çoçuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkez'inden kaçtıkları belirlendi. Yurttan kaçan şüpheli çocukların tiner kullanmaya alıştıkları ya da var olan alışkanlıklarını kaçtıktan sonra da sürdürdükleri sanılıyor.

