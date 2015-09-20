İstanbul'da terör protesto edildi



İstanbul Yenikapı'da "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" sloganıyla düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılarak birer konuşma yaptı.

PKK saldırılarının kınandığı mitinge on binlerce kişi kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Yenikapı'da miting alanını dolduran katılımcılar Türk bayrakları taşıdı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Ebedi vatanımızı son devletimizi, bin yıllık kardeşliğimizi kimi zaman tüm fesat odaklarına rağmen o etnik fitneyle mezhep fitnesiyle sapkın akımlarla bölmek isteyenlere en güzel cevabı işte burada Yenikapı’da bugün sizler veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Verilen mücadeleler sonunda Türkiye'de artık Kürt sorunu olmadığını terör sorunu olduğunu” söyleyen Erdoğan, “Elbette Kürt kardeşlerimin de sıkıntıları vardır. Peki Türk'ün yok mu, Laz'ın yok mu, Arap‘ın yok mu? Çerkez'in Gürcü'nün yok mu? Velhasıl 78 milyon içindeki tüm etnik unsurların kendilerine has sorunları vardır. Bunların konuşulması, çözülmesi için bugüne kadar nasıl samimiyetle mücadele ettiysek aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, erken seçimlere de işaret ederek "Şimdi 1 Kasım’a gidiyoruz, aynı oyunu yine oynayacaklar. Ama biz diyoruz ki bu millet adam gibi adam bu millet, inşallah bu tehditlere kulak asmadan gereğini yapacaktır" diye sözlerini sürdürdü.