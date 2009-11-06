İstanbul'da terör opreasonu: 11 gözaltı

Bölücü terör örgütü adına zorla para topladığı öne sürülen 11 kişi yakalandı. Terör örgütünün yurt dışındaki kampından gelerek teslim olduğu belirtilen 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 'Terör örgütüne yardım sağlamak amacıyla tehdit yoluyla zorla örgüt adına para toplayan ve örgüte maddi yardımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır' denildi. Yakalanan 11 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör,11 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve örgütsel doküman ve yayınlar ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Bu arada açıklamada terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında silahlı faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen ve örgütten ayrıldığını beyan ederek teslim olan 1 şüphelinin de gözaltında tutulduğu ifade edildi.