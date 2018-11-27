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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU'NDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da geçtiğimiz hafta MKP'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı

27 Kasım 2018 12:58

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da geçtiğimiz hafta MKP\'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 6\'sı tutuklandı, 5\'i adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt tarafından yapılan korsan gösteri, basın açıklamalarına katılan ve ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerine katılan kişileri belirledi. TEM Özel TİM ekipleri geçtiğimiz Cuma gecesi düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., İ.Y., M.Y., Ö.H., S.Ş. ve U.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.Y., I.K., B.G., İ.S.A. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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