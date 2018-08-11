İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU KAMERADA 

*Ailenin kayıp başvurusu yakalattı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan M.M.D. isimli bir kişinin terör örgütü PKK/KCK\'ya katılabileceği bilgisini aldı.TEM polisi bunun üzerine başlatılan çalışmalarda M.M.D.\'nin örgütün kırsal yapılanmasına katılmak için hazırlık yaptığını belirledi. 7 Ağustos Salı günü M.M.D düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalışmalarını genişleten polis şüphelinin irtibarlı olduğu bazı isimleri de belirledi. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polisleri evlere girerek arama yapıyor. Aramalarda silah ve örgütsel dökümanlar bulunurken gözaltına alınanlar kelepçeleniyor. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5\'i tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-Özel harekat polisleri

-Evlere girmesi

-Arama yapması

-Ele geçirilenler

-Detaylar

