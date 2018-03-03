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İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

03 Mart 2018 14:20

İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı yaptıkları iddia edildi.

Emniyet\'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında PKK-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 03.03.2018 günü ilimiz Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir\"
5 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. 

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