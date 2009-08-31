İstanbul'da terör operasyonu

Maltepe'de bir kıraathaneye yönelik gasp amaçlı yapılan baskınla ilgili yasa dışı sol bir terör örgütüne üye 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Maltepe'de bir kıraathanenin, ellerinde silah bulunan 5 kişi tarafından basılarak müşterilerin cep telefonları ile paralarının gasp edilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Kıraathaneye maddi hasar veren yasa dışı sol bir terör örgütüne mensup 5 kişinin yakalandığı bildirilirken, şüphelilerin sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

