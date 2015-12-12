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İstanbul'da teke böceği istilası yüzünden 1300 ağaç kesilecek

2014 senesinde iki kilometrelik alan karantina altına alınmıştı

12 Aralık 2015 10:52

İstanbul’daki ağaçlara yerleşen ve Çin’den geldiği tahmin edilen böcekler yüzünden 1300 ağaç kesilecek.

Hürriyet'in haberine göre Uzakdoğu ülkelerinde yaşayan ve bitki dünyasının kanseri olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Chinensis) İstanbul’un kâbusu oldu. Böcek yerleştiği ağacı hızla kurutup öldürüyor. Kereste ticareti aracılığıyla Çin’den geldiği sanılan böcek nedeniyle İstanbul’da kırmızı alarm veren İBB ekipleri böceğin yerleştiği 1300 ağacı kesme kararı aldı. Böcek ilk olarak 2014 Haziran’ında Fatih ve Zeytinburnu’nda görülmüş, iki kilometrelik alan karantina altınaalınmıştı.

Ağaçlara kışın larva olarak yerleşen böcek, ağustos sonuna kadar yumurta bırakıyor. Büyüyen yumurtalar larva şeklini alarak tekrar ağaçların gövdesine yerleşiyor. Böcek bu şekilde yüzlerce ağaca virüs gibi yayılıyor. İBB ekipleri karantina içine aldıkları bölgedeki ağaçları keserek, larvaların böcek haline dönüşmesini engelleyecek. Böceklerin yeni yerleştiği ağaçlar da ilaçlanmaya başlandı. İstanbul Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek şöyle dedi: “Bu böcek yapılan ticaretlerle Çin ve Tayland’dan tüm dünyaya yayılmış durumda. Avrupa ve ABD’de yoğun olarak mücadele ediliyor.”

 

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