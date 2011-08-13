-İSTANBUL'DA TAŞIMA ÜCRETLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İstanbul'da 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacak yeni tarifeyle, tam kontör 1,75 TL, öğrenci 1 TL, tek geçişlik bilet ise 3 TL olarak belirlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) yapılan yazılı açıklamada, personel giderleri, akaryakıt fiyatları, enflasyon oranlarına bağlı olarak malzeme ve yedek parça girdi maliyetindeki artışlar göz önüne alınarak, toplu taşıma ücret tarifelerinde yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Metrobüsün ücretlendirilmesi konusunda mevcut aktarma almaz-verir uygulamasının ve aktarmada uygulanan bilet türleriyle yapılan yolculuklarda 2 saatlik aktarma süresinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, bilet entegrasyonuna tabi olan taşıma sistemlerinde TCDD hariç kağıt bilet, jeton uygulamalarına 29 Ekim'e kadar son verileceği kaydedildi. Açıklamada, 15 Ağustos Pazartesi günü uygulanacak yeni tarifeyle tam kontörün 1,75 TL, öğrencinin 1 TL, tek geçişlik bilet fiyatının ise 3 TL olarak belirlendiği kaydedilerek, kademeli bilet sisteminin uygulandığı metrobüste de yolcuların üç durağa kadar tam 1,45 TL, öğrencilerin 0,85 TL, üç durak sonrası için ise tam 2,10 TL, öğrencilerin 1 TL ödeyeceği bildirildi. Açıklamaya göre, yeni tarife şöyle: -AKBİL-ELEKTRONİK KART- Tam 1,75 TL Öğrenci-İndirimli 1,00 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 1,20 TL -MAVİ KART (AYLIK)- Tam 140,00 TL İndirimli-Öğrenci 70,00 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 80,00 TL -METROBÜS HATTI- İlk 3 durak için tam 1,45 TL Öğrenci 0,85 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 1,00 TL Üç durak sonrası için tam 2,10 TL Öğrenci 1,00 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 1,20 TL Tek Geçişlik Bilet 3,00 TL İki Geçişlik Bilet 5,00 TL Beş Geçişlik Bilet 12,00 TL On Geçişlik Bilet 23,00 TL -İDO, ŞEHİR HATLARI, ÖZEL DENİZ MOTORLARI VE RAYLI SİSTEMLER- Kurumsal Bilet 2,00 TL -ADALAR ŞEHİR HATLARI VE ÖZEL DENİZ MOTORLARI- Tam 3,00 TL Öğrenci 2,00 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 2,35 TL Jeton 4,00 TL -ÖZEL DENİZ MOTORLARI- Jeton (KARTAL-ADALAR) 3,50 TL -İDO BOSTANCI-KABATAŞ, BOSTANCI-BAKIRKÖY- Tam 4,75 TL Öğrenci 3,15 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 3,45 TL Jeton 7,00 TL -KABATAŞ-ADALAR- Tam 6,50 TL Öğrenci 4,75 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 5,30 TL Jeton 8,00 TL -BOSTANCI-ADALAR- Tam 3,90 TL Öğrenci 3,30 TL Diğer (Öğretmen/Yaşlı) 3,60 TL Jeton 5,00 TL -SİRKECİ-HAREM ARABA VAPURU- Motosiklet 3,50 TL Otomobil, Jip 6,50 TL -OKUL SERVİS ÜCRETLERİ- UKOME'den yapılan yazılı açıklamada, okul servis araçlarına 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında zam yapılmadığı hatırlatılarak, yeni düzenlemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi: ''25 kilometrenin üzerindeki her bir kilometre için 2,80 TL eklenecek. Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilecek. Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretinin en fazla yüzde 30'u alınabilecek. Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde birinci çocuk tam, ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuktan itibaren yüzde 20 indirim olarak uygulanacak. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabi olacak. Yarıyıl tatili ücreti alınmayacak. Öğrenci taşımacılığı yapan her araç, okul aile birliği tarafından onaylanmış ve servis aracı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyacak. Taşıma ücreti her ayın 1'i ile 10'u arası ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az yüzde 5 indirim uygulanacak.''