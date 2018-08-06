İstanbul'da tarihi eser operasyonu; 2 bin yıllık gladyatör miğferi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda, Avrupa'ya kaçırılmaya çalışılan 2 bin yıllık bronz döküm gladyatör miğferi başta olmak üzere çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy, Fatih ve Şişlide 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda, Anadolu'dan Avrupa'ya kaçırılmak üzere İstanbul'da bulundurulduğu öğrenilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserler arasında Selçuklu dönemine ait 1 havan ve tokmağı, 21 kapı kilidi ve 1 yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait üzeri işlemeli 14 kazan ve 1 alem başı, Safevi dönemine ait 4 miğfer ve 3 kalkan, üzerinde İbranice yazı karakterleri bulunan 3 bronz levha, Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 sikke, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine Tevrat'a ait yazıların bulunduğu toralar, yüzükler, kemer tokaları, mühür örnekleri olduğu tespit edildi.

Toplam 237 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltındaki 5 şüphelinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.