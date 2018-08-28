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İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (1)

  *600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta tarihi es

28 Ağustos 2018 14:46

 

*600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim\'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi.
 
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması
-Bir şüphelinin cebinden çıkan tarihi sikkeler
 
(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Kuran-ı Kerimlerin görüntüsü
-Tarihi sikkelerden görüntü
-Takı setinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
 

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