İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (1)

*600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim\'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi.



Görüntü Dökümü

----------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Bir şüphelinin cebinden çıkan tarihi sikkeler



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Kuran-ı Kerimlerin görüntüsü

-Tarihi sikkelerden görüntü

-Takı setinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

