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Yaşam

İSTANBUL'DA TAKSİM'DE TÖREN İSTANBUL (A.A )

23 Nisan 2011 14:22

-İSTANBUL'DA TAKSİM'DE TÖREN İSTANBUL (A.A ) - 23.04.2011 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Taksim Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Valiliği, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri adına Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından Anıt Özel Defteri imzalandı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar da katıldı.

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