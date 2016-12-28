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Yaşam

İstanbul’da taksilere ‘indi-bindi’ ücreti geliyor

Takside en kısa mesafe ücreti 8.75 lira olarak belirlendi

28 Aralık 2016 21:02

İstanbul'da dolmuşta olduğu gibi taksiye de indi bindi ücreti uygulaması getiriliyor.

Dünya gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası harekete geçti. Bu şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması başlatıldı. Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 75 kuruş olarak kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi.

 

İki hafta içinde başlayacak

 

Açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yayha Uğur,  dünyadaki en ucuz taksi ücretinin İstanbul'da uygulandığını belirterek gelen yoğun şikayetler üzerine böyle bir uygulamaya geçildiği söyledi.

Uğur düzenlemenin ayrıntılarını şu şekilde aktardı:

"Yoğun trafikten dolayı bazı şoförlerimiz kısa mesafe yolcuyu kabul etmiyordu. Burada haklı olarak ekonomik sebepler gösteriliyordu. Bizde halkı mağdur etmemek için İBB ile yeni bir uygulamaya geçtik ve 'indi-bindi' dönemine geçtik. Burada 5 liralık mesafeye gidecek yolcu artık minimum ücret olan 8.75 TL'yi ödemek zorunda. Avrupa'da bu ücret 11 TL seviyesinde. Uygulama 15 gün içinde başlayacak." 

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