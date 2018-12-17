T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da taksiciyi öldüren şüpheli, Ankara'da yakalandı

ANKARA, (DHA)- İSTANBUL Bayrampaşa'da, bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan M

17 Aralık 2018 22:34

ANKARA, (DHA)- İSTANBUL Bayrampaşa\'da, bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi\'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan M.E., Ankara\'da yakalandı.
Olay, 27 Kasım tarihinde Bayrampaşa ilçesine bağlı Terazidere Mahallesi\'ndeki Çiftehavuzlar Caddesi\'nde meydana geldi. Taksi şoförü Nihat Elçi, müşteri olarak aracına binen kimliği belirsiz kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü. Polisin yaptığı araştırma sonunda kimliğiğ belirlenen cinayet zanlısı M.E., olaydan 20 gün sonra Ankara\'nın Çankaya ilçesindeki çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen M.E., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Nihat Elçi\'yi vurduğu tabancayı tanımadığı bir kişiden aldığını ve olaydan sonra denize attığını iddia eden M.E., Elçi\'yi neden vurduğunu ise hatırlamadığını söyledi. Şüpheli M.E\'nin, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul\'a götürüleceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHANihat ElçiOlayKasımBayrampaşaTerazidere MahallesiCaddesiTaksiPolisinAnkaraEmniyet MüdürlüğüElçi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24