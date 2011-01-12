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Yaşam

İSTANBUL'DA TAKSİCİLER KONTAK KAPATMAYACAK İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 10:47

-İSTANBUL'DA TAKSİCİLER KONTAK KAPATMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Türkiye Taksiciler Vakfı Başkanı Güneş Taş, zor şartlar altında çalıştıklarının ancak bir taksici öldürülünce gündeme geldiğini belirterek, ''Helalinden ekmeğimizi kazandığımız emek mücadelemizin sembolü kontaklarımızı kapatmayacağız'' dedi. Vakfın yanı sıra İstanbul Taksiciler Birliği, Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Taksiciler Meclisi, Şof-Der ve Sultanahmet Taksiciler Kooperatifi adına ortak açıklama yapan Taş, taksicilerin yaşadığı yaralanma ve gaspla sonuçlanan binlerce olayın haber bile olmadığını belirtti. Can ve mal kayıplarının dışında, sosyal güvence, korsan taşımacılık, pahalı akaryakıt, konforsuz ve güvensiz araçlar gibi sorunların çoğu zaman gündeme bile gelmediğine dikkati çeken Taş, şöyle devam etti: ''İstanbul'da taksici, kimi zaman ambulans şoförü, kimi zaman güvenlik görevlisi, kimi zaman rehber, kimi zaman dert babası gibi hizmet vermektedir. Dünya incisi İstanbul'da 18 bin taksici, ayda 20 milyondan fazla kentliyi gideceği yere güvenle ulaştırmasına rağmen, kimsenin taksicilerin hangi koşullarda yaşadığı ve çalıştığı, ne gibi sıkıntılar çektiği ve dertlerle boğuştuğunu umursamaması, bir meslek grubu olarak taksicilerin artık sabır taşını çatlatmak üzeredir. Sosyal güvencemiz olmasa da can ve mal güvenliğimiz sağlanmasa da dünyanın en pahalı akaryakıtıyla en ucuz taksimetresiyle çalışıyor olsak da ekmeğimizi çalan korsanlar her köşe başını mesken tutmuş, meslek şehit sayımız 104'ü bulmuş olsa da velinimetimiz olan İstanbul halkını zor durumda bırakacak, tekrar kazanmaya çalıştığımız 'beyefendi taksici' imajını bozacak, korsana bayram ettirecek herhangi bir eylemde bulunmayacağız. Helalinden ekmeğimizi kazandığımız emek mücadelemizin sembolü kontaklarımızı kapatmayacağız.''

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