İstanbul'da taksici cinayeti

İstanbul Fatih'te, bir taksi şoförü, aracında yolcu olarak bulunan ve parasını gasp etmek istediği öne sürülen Gürcistan uyruklu şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih’te Turgut Özal Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınında seyir halindeki takside bulunan müşterisi tarafından parası gasp edilmek istenen sürücü Bekir Dil, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Dil'in kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki Dil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Parasını gasp etmek istediği taksi şoförü Dil'i bıçakladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu şüpheli, kazanın ardından polis tarafından yakalandı. Şüpheli, Fatih Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayın duyulması üzerine Fatih Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan taksiciler adına açıklama yapan Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman, bir taksi sürücüsünü daha şehit verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşımız vefat etti. Ekmeğini kazanırken şehit edildi. 'Önce can güvenliğimiz' diyoruz. Kabinli araçlar istiyoruz. Bu iş panik butonuyla sağlanamaz. 20 milyonluk bir metropolde yaşıyoruz, kimi müşteri olarak aldığımız belli değil. Bunun için kabinli araçlara ihtiyacımız var ve tüm yetkililerden bunu istiyoruz."