İstanbul'da taksi ve dolmuşa zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME), ağustos ayında duyurduğu taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servis araçları yapılan ücret zammı yılın son ayında yürürlüğe girdi.

Taksilerde açılış ücreti 3,20 liradan 3,45 liraya, mesafe tarifesi ise 2 liradan 2,10 liraya; minibüslerde öğrenci 1,10 liradan 1,15 liraya, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 liradan 1,80 liraya çıktı. Öğrenci olmayanlar için indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıktı.

Kadıköy – Bostancı arası dolmuş ücreti 3 liradan 3,25 liraya; Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya çıktı. Kadıköy -Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya yükseldi.

Personel servis araçlarında 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 86 liradan 92 liraya, her km için ücret ise 0,88 lira iken 0,94 lira olarak belirlendi.