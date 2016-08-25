İstanbul'da taksi ücretlerine zam

İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 3,20 liradan 3,45 liraya, kilometre başına ücret 2 liradan 2,10 liraya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zam oranını beklentilerinin altında bulan taksiciler, duruma tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) dün gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın taksi ücretlerine yüzde 15 zam talebi değerlendirildi. Buna göre, taksimetre açılış ücreti 3,20 liradan 3,45 liraya, kilometre başına ücret 2 liradan 2,10 liraya yükseltildi. Zam kararı, imzadan geçtikten sonra uygulamaya konulacak. Büyükşehir Belediyesinin zam oranını beklentilerinin altında bulan taksiciler, duruma tepki gösterdi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin gelişime yönelik projelerini görmezden geldiğini belirttiği UKOME yetkililerinin kendi ulaşım ağına düzenli olarak zam yaptığını savundu. Uğur, buna karşın yetkililerin, enflasyonu göz ardı ederek taksicilere istenen oranda zam yapmayı reddettiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesinden yüzde 15 oranında zam talep ettiklerini anlatan Uğur, kendi oranlarını kabul edilmeyip kilometre başına yüzde 5 oranında zam yapıldığını aktardı. Uğur, hükümetin taksicilerin ÖTV muafiyetini içeren taleplerini dikkate aldığını hatırlatarak, muafiyet müjdesinin ardından oda olarak İstanbullulara konforlu taksilerle hizmet verme yolunda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



Büyükşehir Belediyesinin, 2010'dan beri çağrı merkezi kurma sözü verdiğini belirten Uğur, "Ancak hala hazırlıkları tamamlanmadı. Belediye, sarı, turkuaz ve siyah olmak üzere üç farklı taksi seçeneği ile müşterilerine hizmet vermeye hazırlanan taksicilerin çalışma isteklerini de engelledi. Taksicilikte kalite ve konforu hedefliyoruz. Ancak, belediye bürokratları tarafından engelleniyoruz." diye konuştu.



İstanbul'daki taksiciler olarak 24 aydır Büyükşehir Belediyesinden almaları gereken taksimetre zammının çeşitli bahanelerle engellendiğini aktaran Uğur, defaatle başvuruda bulunmuş olmalarına rağmen belediyenin taksicinin sesini duymamakta kararlı olduğunu öne sürdü.