İstanbul’da taksi ücretlerine zam

T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 17 Kasım 2011 tarihli toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının taksi ücretlerine zam talebini değerlendirdi. UKOME, zam teklifini yüzde 8 oranına çekerek, kabul etti.Buna göre, taksimetre açılış ücreti 2,50 TL'den 2,70 TL'ye, kilometre başına ücret 1,60 TL'den 1,73 TL'ye, 5 dakikadan sonraki 1'er dakikalık bekleme periyotu da 0,25 TL'den 0,27 TL'ye çıkartıldı.Yeni taksi ücret tarifesi, 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Ercan Akköprü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 17 bin 416 taksici esnafın bulunduğunu belirterek, bir yılda otomobil, akaryakıt, yedek parça ve geçinme girdilerine gelen zam dikkate alındığında yüzde 8'lik zammın yetmeyeceğini ifade etti.''Biz fazla bir şey istemiyoruz. İETT'nin yolcu taşımacılığına yaptığı zam oranı uygulansın yeter'' diyen Akköprü, 2 yıldan bu yana diğer illerden daha düşük tarifeyle çalıştıklarını belirterek, gelecek günlerde akaryakıta yapılabilecek bir zammın şartlarını daha da zorlaştıracağını söyledi.İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanvekili Semih Kaçanoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım yatırımları nedeniyle taksici esnafın ancak kısa mesafeli yolcu alabildiğini, dolayısıyla da açılış ücretinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ''İstanbul halkı artık uzun mesafede taksiye binmiyor. 2 yıl sonra açılışa 20 kuruş zam aldık. Bir taraftan korsanla boğuşurken, diğer taraftan bu zammın bizi çok da mutlu ettiği kanaatinde değiliz. Bu zammı yetersiz buluyoruz'' dedi.