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Yaşam

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ ZAMLI  İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 11:20

-İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ ZAMLI  İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - İstanbullu taksiciler, aldıkları yüzde 11,83 oranındaki zamma ilişkin taksimetrelerini ayarlattı.  Yetkili merkezler önünde uzun kuyruklar oluşturan taksiciler, kilometre başına 1,40 TL'den 1,60 TL'ye yükselen yeni tarifeyi taksimetrelerine uygulattı. Uzun süre kuyrukta beklemekten yakınan taksiciler, akaryakıt fiyatlarının çok fazla olduğunu, taksimetre ücretlerine yapılan zammın ise yetersiz olduğunu savundu. Taksimetrelerini ayarlatmak için 60 TL ödediklerini söyleyen şoförler, taksilere yönelik akaryakıt satışlarında ayrı bir statü belirlenmesini istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince 4 Kasım 2010 tarihinde alınan zam kararı, Başkan Kadir Topbaş tarafından 14 Aralıkta onaylandı. Buna göre, İstanbul'daki 17 bin 395 taksideki kilometre başı ücret 1,40 TL'den 1,60 TL'ye çıkarken, 2,50 TL'lik taksimetre açılış ücreti ile 0,25 TL'lik bekleme ücretinde bir değişiklik olmadı. 

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