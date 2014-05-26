İstanbul'da susuzluk kapıda

İstanbul’daki olası su sorununa karşı, Melen ve Yeşilçay projeleri geliştirilerek, su sıkıntısının önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ancak bahar aylarında da gerçekleşmeyen bol yağış, su grafiklerine de yansıdı. İstanbul’un barajlarında son 15 gün içinde yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yüzde 30.26’dan yüzde 28’e geriledi.

Aylara göre ortaya konulan verilere göre 2013 yılı Mayıs ayında yüzde 88,5 olan doluluk oranı aynı yılın Haziran ayında yüzde 82.66’ya, Temmuz ayında yüzde 64.32’ye, Aralık 2013 tarihinde ise yüzde 38.13’e geriledi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, önceki seneye göre bahar yağışlarında yaşanan olumsuzluk verilere de yansıdı. İSKİ verilerine göre 2014 yılı Ocak ayında yüzde 34.77 olan doluluk oranı, Şubat’ta yüzde 31.32’ye, Mart’ta yüzde 34.94’e Nisan’da ise yüzde 30.22’ye geriledi. Bahar yağışlarının en fazla olması beklenen aylardan olan Mayıs’ta ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 28'e geriledi.

Melen suyunun kullanımında da belirgin artış yaşandı. Yıl istatistiklerine bakıldığında 2008’de Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alınan toplam su miktarı 246 milyon 532 bin 284 metreküp.

Yağışlı geçen 2010 yılında bu iki regülatörden alınan toplam su miktarı 11 milyon 882 bin metreküp civarına kadar geriledi. Ancak beklenen yağışların olmaması nedeniyle bu rakam 2012 yılında 157 milyon 635 bin 167 metreküpe, 2013 yılında ise 281 milyon 506 bin 001 metreküpe kadar çıktı. Sadece 2014 yılının ilk 3 ayında bile İstanbul’a taşınan su miktarı 79 milyon 269 bin metreküpü geride bıraktı.