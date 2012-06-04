İstanbul'da süs havuzu faciası

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde süs havuzuna giren 2 kardeşe elektrik çarptı. 13 yaşındaki Servet Koçak, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak üzerinde bulunan süs havuzuna giren iki çocuğu vatandaşlar hareketsiz halde gördü.

Görgü tanıklarının anlattığına göre çocuklar vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarıldı, bu sırada ikisin de bilinci kapalıydı.

Bir başka tanık da "Çocukları havuzdan ben çıkardım. Hareketsiz bir şekilde havuzda sır üstü yatıyorlardı. İlk önce şaka yaptıklarını sandım. Daha sonra yanlarına gittiğimde tepki vermediklerini görüm. Ambulansa haber verdik" diye konuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı dahil ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler çocukların hayata tutunması için büyük çaba harcadı. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

2 kardeşten biri olan 13 yaşındaki Servek Koçak, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahalle sakinleri, süs havuzu çevresinde önlem alınmamasından yakınarak, “Daha önce yetkilileri uyarmıştık. Hiçbir önlem alınmış değil. Bu havuzun buradan kaldırılması gerekirdi" diye sitemde bulundu.