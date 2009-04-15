İstanbul'da sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da bir hafta içinde 23 bin 944 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte polisin sorumluluk bölgesinde 6-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 34 bin 582 araç kontrol edildi.



Sürücülerden 4 bin 852'sine yasak park, 53'üne korsan taşımacılık, 8 bin 638'ine kırmızı ışık ihlali, 191'ine alkollü araç kullanmak, 127'sine renkli cam taktırmak, 1933'üne emniyet şeridi ihlali, 1249'una seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 23'üne taşıma sınırı üzerinde yük almak veya dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemek, 46'sına azami toplam ağırlıkların üzerinde yükleme yaptırmak, 6 bin 594'üne de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden cezai işlem uygulandı.



Motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarda ise 175 sürücüye ceza kesildi. Bunlardan 52'sine belgesiz, 16'sına yetersiz ehliyet sınıfıyla motosiklet kullanmak, 52'sine motosiklet kullanırken koruma başlığı takmamak, 55'ine de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden ceza yazıldı.



Aynı tarihlerde taksilere ilişkin denetimlerde de Aksaray varyant altı, Çarşıkapı Meydan ve Ayasofya Meydanı'nda tramvay yolu ihlali ve duraklama yapan ya da kısa mesafeli yolcu almayan 63 sürücüye cezai işlem uygulandı.



İstanbul'da aynı tarihlerde 3 ölümlü, 147 yaralamalı ve 534 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

