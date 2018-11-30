İstanbul'da Suriye uyruklu 2 YPG'li yakalandı 

Çağatay KENARLI, İstanbul, (DHA) - İSTANBUL TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye\'ye giren 2 şüphelinin İstanbul\'da olduğunu belirledi.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

