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Yaşam

İstanbul'da Suriye okulu

Vatanlarından uzakta yaşayan Suriyeli çocukların kendi diline, kültürüne uzak kalmaması için böyle bir proje geliştirildiği belirtildi

04 Kasım 2012 16:34

İstanbul'da Esenler İlçesi'nde yaşayan Suriyeli çocuklar için müfredatlarına uygun eğitim verecek Suriye okulu açılacağı bildirildi.

Evlerinden uzakta yaşayan Suriyeli çocukların kendi diline, kültürüne uzak kalmaması için böyle bir proje geliştirdiklerini belirten okul müdürü Mehdi el-Hüseyni yapılan açılış konuşmasında, 360 kişilik okuldaki eğitimin  Suriye'deki müfredata uygun olarak verileceğini açıkladı.

Pazartesi günü itibariyle eğitim-öğretime başlayacaklarını söyleyen Mehdi, "Suriyeli çocuklar geleceğimizin mimarları. Devrimin bekçileri bu ve bunun gibi okullarda yetişecek" dedi.

Okulun eğitim yöneticisi Naşid el-Avvad ise Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Türk kültürünü tanımasının önemini vurgulayarak, müfredata ikinci dil için de Türkçe'yi eklediklerini kaydetti.

 

 

 

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