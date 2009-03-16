İstanbul'da 'su'dan 1 hafta trafik çilesi

Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacak İstanbul'da vatandaşları bir hafta boyunca trafik çilesi bekliyor.



İstanbul, "5. Dünya Su Forumu ve Devlet Başkanları Zirvesi" nedeniyle 16-22 Mart tarihleri arasında 14 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak. Zirve süresince İstanbul'da vapur seferlerinde kesintiler yaşanacak, Galata Köprüsü'nde balık tutmak yasaklanacak, ana güzergahlarda trafik yavaşlatılacak.



20 bin kişi katılacak



Sütlüce Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak foruma, 14 devlet ve hükümet başkanı ile 65 bakanın da aralarında bulunduğu toplam 20 bin kişi katılacak. Zirve nedeniyle, 4 bin teknik ve hizmet elamanı ile 4 bin de güvenlik görevi sağlayacak polis görev yapacak.



Öncelik deniz yolunda



Devlet ve hükümet başkanlarının ulaşımı için büyük ölçüde deniz yolu kullanılacak. Bu nedenle Galata Köprüsü üzerindeki balıkçılara bu süre zarfında izin verilmeyecek. Köprü başlarında polis nöbet tutacak.



Vapur seferleri aksayacak



İDO Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü, Sirkeci, iskelerine sefer yapan vapur ve deniz otobüsleri ile Harem-Kabataş seferini yapan arabalı vapur ve Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci iskelelerine sefer yapan vapurların seferlerinde 16 Mart 2009 günü saat 08.30-9.00 ile 12.00-12.30 saatleri arasında seferlerde kısa süreli gecikmeler olacak.



Bu güzergâhlara dikkat



Atatürk Havalimanı Caddesi, Eski Havacılar Caddesi, Yeşilköy-Bakırköy Sahil Yolu, Kennedy Caddesi, Sirkeci Ankara Caddesi, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi, Mete Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı, Esentepe'den D-100 Kuzey'e katılım, Halıcıoğlu Okmeydanı Kavşağı, Kumbarahane Caddesi, Karaağaç Caddesi, İmrahor Caddesi, AHL Kavşaktan D-100 Güney'e katılım, Yenibosna, Şirinevler, Bakırköy, Merter, Cevizlibağ, Haliç Köprü, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Esentepe, Balmumcu.

