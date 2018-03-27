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İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı

27 Mart 2018 14:03


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada Anadolu yakasında bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Polis, 20 Mart\'ta Tuzla\'da şüphelileri yakalamak için düzenlediği operasyonda M.T., K.K., Ö.C.A., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Ceska Zbrojovka CZ 25 marka otomatik silah, pompalı tüfek, 4 tabanca, 200 mermi, 2 sahte kimlik, 157 gram uyuşturucu madde ve 400 bin lira değerinde 3 senet ele geçirdi. 
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında K.K.\'nın \'Hırsızlık\', Ö.C.A.\'nın ise 29 Eylül 2017\'de Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firar ve \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Görüntü Dökümü
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-Silahlardan görüntü
-CZ 25 otomatik silah
-Uyuşturucu madde ve mermiler
-Senetlerden görüntü
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

 
 

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