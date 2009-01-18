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Yaşam

İstanbul'da su ve elektrik kesintisi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde elektrik ve su kesintisi yapılacak. İşte elektriksiz ve susuz kalacak bölgeler.

18 Ocak 2009 02:00

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde elektrik ve su kesintisi yapılacak. İşte elektriksiz ve susuz kalacak bölgeler.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Kıraç Su Deposu girişindeki üç adet arızalı vananın değiştirilmesi kapsamında, 20 Ocak Salı günü 09.00'dan itibaren bazı bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle: "Beylikdüzü ve Kıraç, Küçükçekmece ilçesinde Fatih, Cumhuriyet ve Kanarya Mahalleleri, Büyükçekmece ilçesinde ise Cumhuriyet, Atatürk ve Gürpınar Mahalleleri'nin üst kotları, Yakuplu ve Güzelyurt Mahalleleri".

Öte yandan İstanbul'un Şile ve Tuzla ilçelerindeki bazı semtlerde, trafo merkezlerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın ve salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'den (AYEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 09.00-16.00 saatleri arasında, Şile Kızılcaköy, Meşrutiyet, Sofular, Alacalı, Doğancalı, Sahilköy, Kurna, Karakiraz, Yeşilvadi, Üvezli, Avcıkoru, Kervansaray, Kömürlük, Bıçkıdere, Esenceli, Yeni Darlık, Oruçoğlu ve Ulupetit köyleri ile bağlı Kalealtı ile Artvinliler mahallelerinde kesinti yapılacak.

Kesinti programı kapsamında 20 Ocak Salı günü 14.00-15.00 saatleri arasında Şile'nin Dostlar 2, Doktor-Eczacılar ve Turizmciler siteleri ile Resort Otel'e, aynı gün 08.00-14.00 saatleri arasında da Tuzla'nın Güzelyalı Mahallesi, Batı Sahil Yolu ve bağlı sokaklar ile Merkez Bankası Kampı'na elektrik verilemeyecek.

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