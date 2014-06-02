İstanbul'da su rezervleri tükenme noktasında

İstanbul’da barajların doluluk oranın yüzde 26’ya düşmesini değerlendiren uzmanlar, su sıkıntısı yaşanmadan yazı atlatmanın pek mümkün olmadığı görüşünde. Su rezervlerinin tükenmesi anlamına gelen ‘hidrolojik kuraklığın’ düzenli aralıklarla kendini tekrarlayacağını belirten uzmanlar acil ve kalıcı önlemlerin bir an önce alınması uyarısında bulunuyor.

İstanbul’da geçen salı açılışı yapılan Uluslararası Su Forumu’nda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu kentteki barajların doluluk oranının yüzde 28 olduğunu belirterek, “Yağışlarda yüzde 30 civarında eksiklik var. 2007 yılında da bir kuraklık oldu, vatandaşa hissettirmedik. İnşallah bunu da atlatacağız” demişti.

Eroğlu’nun bu açıklamasının üzerinden 5 gün geçti, İSKİ’nin verilerine göre barajlardaki su oranı yüzde 26,76’ya geriledi.

Burcu Ünal’ın Milliyet’teki haberine göre, uzmanların konuyla ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen: “Bu sene yaz ekstra sıcak geçecek çünkü El Nino var. Su talebi de sıcaklık artışıyla artacak. Yaz aylarında talep günlük 3 milyon metreküpe kadar ulaşabilir. Eğer sürpriz yağışlar olmazsa İstanbul’un 60 günlük suyu var. Şubat ayında ‘Tasarruf tedbirleri alınmalı’ dedik. O zaman tasarrufa başlansaydı şimdi en azından 1 aylık fazladan suyumuz olurdu.”

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: “İstanbul’daki barajların doluluk oranı en sıkıntılı dönem olan 2008’den de 12-13 puan daha aşağıda bir seviyede. Bu yazı çıkartabilmek çok kolay görülmüyor. Artık meteorolojik kuraklık devri kapandı. Bir ileriki adım olan hidrolojik kuraklığa geçtik. Beklenen yağışlar gerçekleşmiyor ve su seviyeleri hızla düşüyor, rezervler de erimeye başladı. Türkiye deniz suyundan içme suyu elde etme yöntemini düşünmelidir.”

Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Özekici: “Deprem için nasıl yönetmelik çıkartıldıysa bundan sonra kapımızı daha sık çalacak kuraklık için de hazırlıklar geliştirmeliyiz. Suyun yüzde 75’i tarımda kullanılıyor. Tarımsal sulamada kapalı bir sistem getirilmeli. Bunun dışında mesela 1 hamburger yemek için 2 bin 490 litre su tüketmek gerekiyor. 1 portakalın maliyeti ise 50 litredir. Kırmızı et tüketimi konusundaki takıntı bir kenara atılmalıdır. Sanayide atık suların yeniden değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir.”

Meteoroloji Mühendisleri Odası Eski Başkanı Sıtkı Erduran: “Tasarruf şart. Ama nasıl? Evlerdeki suyun tasarrufu değil şehirlerimizde sulama suyu olarak temiz su kullanılıyor. Artık bağ bahçe farklı sulamalar atık su ile yapılmalı. Tasarrufun en önemli ayaklarından biri budur. 2013’te de rezervden su kullanmışız, bir de dolduramamışız.”