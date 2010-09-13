-İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Arnavutköy'ün bazı yerlerinde 15 Eylül Çarşamba günü 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Hasdal Kavşağı–Kemerburgaz–Yassıören yol inşaatı kapsamında Tayakadın–Arnavutköy köprülü kavşağında isale hattı deplase bağlantısı çalışması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00-24.00 arasında Tayakadın, Boyalık, Baklalı, Durusu, Yeniköy, Karaburun ve Balaban köylerine su verilemeyeceği bildirildi.