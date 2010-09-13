T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) 

13 Eylül 2010 20:03

-İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Arnavutköy'ün bazı yerlerinde 15 Eylül Çarşamba günü 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Hasdal Kavşağı–Kemerburgaz–Yassıören yol inşaatı kapsamında Tayakadın–Arnavutköy köprülü kavşağında isale hattı deplase bağlantısı çalışması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00-24.00 arasında Tayakadın, Boyalık, Baklalı, Durusu, Yeniköy, Karaburun ve Balaban köylerine su verilemeyeceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24