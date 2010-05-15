İstanbul'da su kesintisi

T24- İstanbul’da bazı semtlere 18 Mayıs Salı günü 10 saat süreyle su verilemeyecek.



İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Mahmutpaşa-Cevatpaşa ana isale hattında vana değişim çalışması yapılacak.



Bu nedenle 18 Mayıs Salı günü 10.00-20.00 saatlerinde Gaziosmanpaşa’da Barbaros Hayrettin, Karadeniz ve Karayolları mahallelerinde, Bayrampaşa’da Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerinde, Sultangazi’de Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Uğur Mumcu, Sultançiftliği, askeri bölge ve Gazi mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.