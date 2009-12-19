İstanbul'da su kesintisi

T24 - İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde 22 Aralık Salı günü 9 saat süreyle su kesintisi yapılacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada, Esenyurt depo girişinde yapılacak vana değişim çalışması nedeniyle Esenyurt'ta Esenkent Mahallesi ve Askeri Zırhlı Tugayı, Başakşehir'de Bahçeşehir ve Boğazköy mahalleleri, Arnavutköy'de Hadımköy Merkez, Ömerli, Yeşilbayır ve Delikkaya semtlerine 22 Aralık Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.