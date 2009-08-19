İstanbul'da su kesintisi

İsale hatlarında
meydana gelen bir arıza nedeniyle Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve
Bayrampaşa'nın bazı kesimlerine su verilemediği bildirildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan
açıklamada, İkitelli-Mahmutbey 1600 milimetrelik Ana İsale Hattı'nda meydana
gelen arıza nedeniyle Bağcılar'ın bir kısmı, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'nin üst
kotları ile Bayrampaşa'nın Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerine su verilemediği
belirtildi.
Arızanın bugün saat 19.00'a kadar giderilmesinin amaçlandığı
ifade edilen açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından su verilemeyen
bölgelere düzenli olarak su verilmeye başlanacağı kaydedildi.