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Yaşam

İstanbul'da su kesintisi

19 Ağustos 2009 18:57

İsale hatlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa'nın bazı kesimlerine su verilemediği bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, İkitelli-Mahmutbey 1600 milimetrelik Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Bağcılar'ın bir kısmı, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'nin üst kotları ile Bayrampaşa'nın Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerine su verilemediği belirtildi.

Arızanın bugün saat 19.00'a kadar giderilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından su verilemeyen bölgelere düzenli olarak su verilmeye başlanacağı kaydedildi.

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