İstanbul'da su kesintisi

Bağcılar ve Bahçelievler'deki bazı mahallelere, 25 Mart'ta 10 saat süreyle su verilemeyecek.



İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağcılar Yüzyıl Mahallesindeki ana isale hattındaki onarım çalışmaları nedeniyle 25 Mart Çarşamba günü 13.00-23.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.



Buna göre, Bağcılar'da; Barbaros, Beşyol, Hürriyet, Yüzyıl, Yenimahalle, Kocasinan ve Kirazlı mahalleleri ile Bağlar ve Evren mahallelerinin üst kısımlarına, Bahçelievler'de ise Yenibosna Merkez Mahallesi'nin üst kısımlarına 10 saat süreyle su verilemeyecek.

