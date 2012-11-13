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Yaşam

İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'un Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde yarın 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

13 Kasım 2012 12:33

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan bir açıklamaya göre Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yarın 24 saatlik bir su kesintisi olacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; Dudullu Terfi Merkezi’ne eklenecek motopomp grubu montaj çalışması ile Ataşahir İlçesi İsale Hattı’nda kalıcı deplasesi (yer değişikliği) yapılan hatların mevcut sisteme bağlantı çalışmaları yapılacağından belirli bölegelere su verilemeyecektir.

Bu nedenle14 Kasım 2012 Çarşamba günü 08:00 ile 15 Kasım 2012 Perşembe günü 08:00 saatleri arasında 24 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
 
Su Alamayacak Bölgeler ise şöyle ;
 
Kadıköy İlçesi : Kozyatağı, 19 Mayıs, Sahrayı Cedid, Merdivenköy, Erenköy, Suadiye, Caddebostan, Fenerbahçe, Göztepe, Feneryolu ve Fikirtepe Mahalleleri
 
Ataşehir İlçesi : Ferhatpaşa, Mimar Sinan, Mevlana, Yeni Çamlıca, İnönü, Kayışdağı, Barbaros, Fındıklı, Örnek, Fetih, Mustafa Kemal, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Atatürk, Aşık Veysel ve Yeni Sahra Mahallesi
 
Ümraniye İlçesi : Esenşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Tatlısu, Çamlık, Çakmak, Altın Şehir ve Tepeüstü Mahalleleri  
 

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