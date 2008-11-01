İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da 3 Kasım pazartesi günü bazı semtlere, 6 saat süreyle su verilemeyecek.



İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Terkos Hamsu Terfi İstasyonu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Bu nedenle, 3 Kasım pazartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında, “Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa ilçeleri, Fatih ve Bayrampaşa'nın bir kısmı, Beşiktaş ilçesi -sahil kesimi hariç- ve Kemerburgaz bölgeleri ile Bağcılar, Halkalı, Esenler, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinin bir kısmında” su kesintisi uygulanacak.





