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Yaşam

İSTANBUL'DA SU FİYATLARINDA İNDİRİM İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2010 19:48

-İSTANBUL'DA SU FİYATLARINDA İNDİRİM İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - İSKİ, TÜFE aylık değişim oranları çerçevesinde konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatında metre küpte bir kuruş indirim yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSKİ, TÜFE aylık değişim oranları çerçevesinde konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatında indirime gitti. İSKİ Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Temmuz ayından itibaren aylık TEFE ve TÜFE oranlarına göre indirim uygulanmaya başlandı. İSKİ, önümüzdeki aylarda da enflasyon oranlarındaki değişime göre su fiyatlarında tekrar indirime gidebilecek.

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