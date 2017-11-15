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Yaşam

İstanbul'da su fiyatına indirim geliyor

İBB Meclisi, su fiyatlarında indirime gidilmesini kararlaştırdı

15 Kasım 2017 21:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, İstanbul'da konutların su tarifesinde 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 5 indirim yapılacak.

İBB Meclisi tarafından göreve seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılında İstanbul’daki tüm konutlarda su tarifesine yüzde 5 indirim yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bugünkü İSKİ Genel Kurulu birleşiminde Başkan Mevlüt Uysal’ın teklifini onayladı.

Karara göre, İstanbul’daki konutlarda 1 Ocak 2018’den itibaren suyun kademe 1 metreküp fiyatı 4,59 TL’den 4,37 TL’ye düşecek.

Kararla, suyun kullanım oranına göre artış gösteren Konut 2 Kademe fiyatı 6,71 TL’den 6,40 TL’ye, Kademe 3 Tarifesi ise 9,77 TL’den 9,31 TL’ye düşüyor.

Uysal’ın teklifiyle ayrıca, şehit ve gazi aileleri ile engelli ve dar gelirli vatandaşlara uygulanan yüzde 50 indirim hakkı devam edecek.  

 

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